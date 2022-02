Dlimi Airlines se prépare à entrer dans le ciel marocain

Dlimi Airlines devrait devenir le tout prochain entrant dans le ciel marocain. Dans un entretien accordé au magazine, African Aerospace, son fondateur Hamza Dlimi, a révélé qu'une demande de licence d'exploitation avait été introduite auprès de la Direction générale de l'aviation civile Maroc -- DGAC.



Il table sur la fin du troisième trimestre pour le démarrage de ses activités, l'aéroport de Dakhla ayant été choisi comme hub.



Pour son lancement, Hamza Dlimi, originaire du Sahara occidental, envisage de débuter ses opérations avec une flotte Embraer E195-E2. Des discussions initiales ont d'ailleurs déjà été amorcées avec le constructeur brésilien, a-t-il révélé. « Nous commencerons avec deux avions. »



Dlimi Airlines a été fondée en 2020 et prévoit de desservir la plupart des grandes villes marocaines, l'Afrique de l'Ouest, les îles Canaries et la France. À terme, la compagnie ambitionne également de connecter la côte ouest-africaine au Brésil. Comme atout, la compagnie mise sur le fort potentiel touristique et surtout l'attractivité de la région pour les sports nautiques.



Dlimi Airlines se propose d'offrir une large gamme de forfaits et de séjours thématiques à travers sa future division voyagiste. Aussi prévoit-elle d'étendre ses services aux opérations d'assistance en escale et au catering.