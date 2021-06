Disparition de François Bacchetta, ancien directeur France d'easyJet

Harm Meijer, chairman d'easyHotel, a annoncé le 14 juin la disparition de François Bacchetta, son directeur général, à l'âge de 56 ans.



François Bacchetta avait pris la tête d'easyHotel en 2020 mais était surtout connu pour son rôle de directeur France d'easyJet.



A ce poste, il avait favorisé le développement de la compagnie dans l'Hexagone.



« Sa richesse d'expérience, sa passion pour notre industrie et son style de leadership dynamique ont été inestimables pour notre entreprise. François était l'une des personnes les plus charismatiques, professionnelles, talentueuses et modestes avec lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler. Il se souciait passionnément de notre entreprise et de toutes les personnes avec lesquelles il travaillait », indique le président.



(Photo © easyHotel)