Dirk Hoke sera le prochain directeur général de Volocopter

Volocopter a annoncé la nomination de Dirk Hoke comme nouveau directeur général. Il prendra ses fonctions en septembre prochain.



Il remplace Florian Reuter, qui démissionne mais travaillera jusqu'en septembre à faciliter la transition.



Dirk Hoke est connu pour avoir été le CEO d'Airbus Defense & Space durant cinq ans, fonction qu'il a quittée en juillet dernier. Il avait auparavant occupé divers postes à responsabilité chez Siemens. Il siège depuis décembre au conseil consultatif de Voyager Space.



Stefan Klocke, président du conseil consultatif de Volocopter, s'est réjoui de cette annonce : « la capacité d'attirer un leader industriel aussi renommé est la preuve de la qualité du travail effectué par notre équipe. Volocopter est dans la meilleure forme qui soit : nous faisons voler nos appareils dans des villes du monde entier, nous avons augmenté notre valorisation à plus de 1,7 milliard de dollars, levé plus de 579 millions de dollars de fonds et établi des jalons historiques de l'industrie qui font de nous le leader incontesté de la mobilité urbaine. »



(Photo © Volocopter)