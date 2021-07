Diehl Aviation et HAECO Cabin Solutions vont collaborer sur des projets d'aménagement de cabine complets

HAECO Cabin Solutions a conclu un accord commercial stratégique avec Diehl Aviation pour travailler et livrer une large gamme de projets d'aménagement de cabine, y compris des installations complexes et sur mesure.



Selon les termes de cet accord, les deux équipementiers entendent ainsi proposer tous les composants intérieurs des appareils, y compris les parois latérales, les rangements, l'éclairage, les cuisines, les toilettes, les sièges, l'ingénierie de reconfiguration, la certification et l'installation.



Ces projets de réaménagements cabine pourront par ailleurs s'appuyer sur les différents centres MRO du groupe HAECO à travers le monde pour l'installation des nouvelles cabines.



« Grâce à cet accord, nous serons en mesure de fournir à nos clients un niveau de service qui, selon nous, fait défaut dans l'industrie, en offrant l'intégralité des solutions cabine, du pré-conçu ou du sur-mesure. L'expertise d'HAECO en matière de STC, de projets de reconfiguration et en sièges complète le portefeuille de galleys, toilettes, monuments intelligents, parois latérales, poubelles et autres composants intérieurs de Diehl, ainsi que des capacités d'éclairage complètes. Cette combinaison nous permet de fournir des intérieurs de cabine plus efficaces et centrés sur les passagers » a précisé Doug Rasmussen, le président et directeur d' HAECO Cabin Solutions.



(Image © Diehl)