Diehl Aerospace étend son contrat avec Boeing sur l'éclairage du 787

Diehl Aviation et Boeing ont conclu un accord prolongeant le contrat actuel de l'équipementier allemand pour fournir le système d'éclairage des 787.



Le contrat initial avait été conclu en 2005 et portait sur le développement et la production en série du premier système d'éclairage cabine entièrement LED de l'aviation commerciale, pour le Dreamliner.



Depuis, des améliorations ont progressivement été apportées au système et permettent notamment d'en réduire les coûts.



L'accord actuellement en cours devait expirer en 2022 mais a été allongé de huit ans.



(Photo © Boeing)