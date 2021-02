Didier Evrard entre au conseil d'administration de Héroux-Devtek

La société canadienne Héroux-Devtek, troisième plus grand acteur mondial sur les trains d'atterrissage, annonce la nomination de Didier Evrard à titre d'administrateur. Pour rappel Didier Evrard occupait le poste de vice-président exécutif et directeur des programmes chez Airbus Commercial Aircraft. Il a notamment été responsable du programme A350 XWB. Diplômé de l'École Centrale de Lyon et de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE), il dispose de plus 40 ans d'expérience dans l'industrie aérospatiale.