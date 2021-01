DHL passe commande auprès de Boeing pour huit 777F

L'activité fret a décidément le vent en poupe. DHL Express a annoncé avoir signé un accord avec Boeing portant sur l'acquisition de huit 777F supplémentaires. Il contient également des options et des droits d'achat sur quatre avions cargo supplémentaires.



Les appareils devraient être livrés à partir de 2022. Ils doivent servir l'expansion du réseau aérien intercontinental du groupe.



« Bien que la crise sanitaire actuelle ait interrompu l'activité de certains secteurs d'activité, le commerce international ne s'est pas arrêté », constate John Pearson, CEO de DHL Express. « Alimenté par la mondialisation, la digitalisation et la demande sans précédent de nos clients lors de la dernière haute saison de fin d'année, notre volume de e-commerce mondial a progressé de plus de 40% au dernier trimestre. Avec cette commande de huit nouveaux cargos gros porteurs, nous mettons en avant notre conviction que le e-commerce représente une mégatendance durable. »



DHL avait déjà passé une commande pour quatorze 777F en 2018, dont il a reçu dix exemplaires qui ont été particulièrement bienvenus pour répondre à la demande sans précédent de la haute saison en 2020.



(Photo © DHL Express)