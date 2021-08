DHL Express s'engage pour 12 Alice d'Eviation

DHL Express fait confiance à Eviation pour l'aider à atteindre ses objectifs environnementaux. La société logistique a commandé douze exemplaires de son avion électrique Alice, dans sa version de transport de fret.



Alors que l'appareil est encore en développement et devrait effectuer son premier vol cette année, DHL Express compte sur des livraisons débutant en 2024. A partir de là, la société allemande veut bâtir un réseau de fret express court-courrier reposant sur l'aviation électrique.



Alice doit pouvoir emporter 1,2 tonne de cargo et proposer un rayon d'action de 815 km. L'appareil promet également qu'une demi-heure de charge suffira pour assurer une heure de vol, ce sur quoi DHL compte pour pouvoir conserver l'efficacité de ses opérations.



DHL investit 7 milliards d'euros d'ici 2030 pour réduire ses émissions et souligne que ces fonds doivent être dirigés en priorité sur l'électrification de sa flotte de « livraison sur le dernier kilomètre », les carburants durables et les bâtiments à impact environnemental neutre.



(Photo © DHL)