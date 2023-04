DHL Express acquiert neuf Boeing 777-200LR convertis en cargos

DHL Express a commandé neuf Boeing 777-200LR à convertir en avions cargo par Mammoth. Le contrat a été signé avec Jetran.



Le premier appareil devrait être livré en 2024 et le reste des livraisons s'étalera jusqu'au début de 2027.



Les appareils remplaceront des 747 cargo actuellement en service et permettront à DHL d'améliorer les performances environnementales de sa flotte. DHL souligne également que la durée de vie plus limitée des appareils convertis par rapport à des appareils neufs permet de gérer la transition à venir vers des appareils de nouvelle génération, comme le 777-8F ou l'A350F.



La société rappelle qu'elle a commandés 28 777F neufs entre 2018 et 2022, dont dix-huit exemplaires ont déjà été livrés. Les autres seront intégrés d'ici 2025.



(Image © DHL Express)