DHL commande six Boeing 777F supplémentaires

Boeing a annoncé avoir enregistré une commande de DHL Express pour six 777F.



Le groupe logistique allemand porte ainsi à 28 le nombre de Triple Sept cargo figurant au carnet de commandes de l'avionneur, dont une quinzaine a été livrée.



Les appareils seront stationnés sur ses bases mondiales de Leipzig, Cincinnati et Hong-Kong.



DHL compte ainsi continuer de profiter de la forte croissance du fret aérien. Le groupe a enregistré des résultats record en 2021, avec un chiffre d'affaires en hausse de 22,5% (à 81,7 milliards d'euros) et un résultat opérationnel de 8 milliards d'euros, en hausse de 65%.