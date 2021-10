Deux nouveaux A220 pour Air Tanzania

Air Tanzania poursuit le renforcement de sa flotte. La compagnie porte-drapeau tanzanienne vient de réceptionner deux nouveaux A220-300 (MSN 55130 & 55135).



Avec cette acquisition, Air Tanzania dispose désormais de quatre appareils du type, les deux premiers ayant été acquis respectivement en décembre 2018 et janvier 2019. Sa flotte comprend en outre cinq Dash 8-400 (dont l'un a été réceptionné à la mi-août), deux 787-8, un Dash 8-300 et un Fokker 27.



Air Tanzania veut étendre son réseau régional et surtout redresser sa trésorerie déficitaire depuis 5 ans - l'entreprise a cumulé une perte de 150 milliards de shillings (65 millions de dollars) au cours des cinq dernières années, pour une dette désormais estimée à 45 milliards de shillings (19 millions de dollars).