Deux nominations à la tête de sites MTU Maintenance en Amérique du Nord

Uwe Zachau a été nommé directeur général de MTU Maintenance Canada à compter du 1er mars, remplaçant à ce poste Helmut Neuper qui quitte la société allemande.



Implanté dans la ville de Delta (Colombie-Britannique), près de Vancouver, ce centre de maintenance répare et révise un certain nombre de moteurs et accessoires, en particulier sur les familles de réacteurs CF6, CFM56 et V2500.



Par ailleurs, MTU Maintenance a annoncé que Nezam Moghadassian avait pris la direction de son centre de maintenance de Dallas (Texas), une nomination effective depuis décembre 2020. Nezam Moghadassian succède ainsi à Peter Costen qui a pris sa retraite.



Le centre de MTU Maintenance de Dallas est spécialisé dans les réparations sur site et en quick turn des réacteurs CF34, CF6, CFM56, GE90, V2500, PW2000 et PW4000.