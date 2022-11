Deux A350 d'Air Caraïbes en grandes visites successives chez Sabena technics

Sabena technics vient de réaliser deux grandes visites de maintenance pour des Airbus A350-900 d'Air Caraïbes, en collaboration avec le service technique de la compagnie aérienne française.



Les deux visites d'inspection intermédiaire (72 mois) sont les premières de ce type réalisées en France, Air Caraïbes étant le premier opérateur de la nouvelle famille de long-courriers d'Airbus dans l'Hexagone. Elles ont été effectuées successivement au cours des trois dernières semaines à Bordeaux et comprenaient la mise en place de nombreux bulletins de service (SB) et des changements de moteurs.



Pour rappel, les compagnies aériennes du groupe Dubreuil alignent un total de 11 Airbus A350 (dans les deux versions -900 et -1000) : 6 pour Air Caraibes et 5 pour French bee. Le premier exemplaire d'Air Caraïbes avait été mis en service en mars 2017.



(Photo © Air Caraïbes Atlantique)