Deutsche Aircraft sélectionne ASE pour les systèmes électriques en courant alternatif de l'avion régional D328eco

Deutsche Aircraft s'est tourné vers la société italienne ASE S.p.A. pour la fourniture des systèmes primaires de génération électrique ainsi que pour les systèmes de distribution en courant alternatif pour son avion régional D328eco.



Les systèmes comprendront deux générateurs de 25 kVA, deux unités de commandes (GCU) et deux unités de distribution d'alimentation primaire (PDU). Pour rappel, le nouvel avion régional sera motorisé par des PW127XT de Pratt & Whitney Canada, dans une variante adaptée baptisée PW127XT-S.



Le futur avion régional de 40 sièges, qui se positionne directement face à l'ATR 42-600 du numéro un mondial des avions régionaux, doit être certifié en 2026.



Le D328eco vient succéder au projet au projet de résurrection du Dornier 328 mené par Sierra Nevada Corporation (SNC) et sa filiale allemande 328 Support Services (328SSG) depuis 2015. Son fuselage sera allongé de plus de deux mètres (à 23,31 m) par rapport aux anciens Dornier 328 afin d'accueillir jusqu'à 10 passagers en plus.



(Image © Deutsche Aircraft)