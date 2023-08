Des Twin Otter équipés des moteurs zéro émission de ZeroAvia aux îles Canaries

Surcar Airlines, nouvelle compagnie aérienne basée aux îles Canaries s'est engagée avec l'entreprise anglo-américaine ZeroAvia pour équiper des DHC-6 Twin Otter (De Havilland Canada) de moteurs moteurs électriques à hydrogène zéro émission.



ZeroAvia compte faire certifier son moteur ZA600 de 600 kW pour les avions de 9 à 19 sièges au cours des deux à trois prochaines années et a conclu dans ce sens un protocole d'accord avec De Havilland Canada, titulaire du certificat de type du Twin Otter.



À noter que Surcar Airlines compte utiliser des Twin Otter équipés de flotteurs pour proposer des vols touristiques zéro émission dans les îles Canaries. Ella a récemment participé à des vols de test et de présentation avec un DHC-6-300 de la compagnie danoise Nordic Seaplanes entre Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma et Las Palmas. Nordic Seaplanes investira au capital de Surcar Airlines.



La compagnie aérienne démarrera d'ailleurs ses opérations avec des avions à propulsion conventionnelle. La prochaine étape consistera à passer aux moteurs électriques à hydrogène pour éliminer toutes les émissions en vol, offrant ainsi d'énormes réductions supplémentaires des impacts sur le climat et la qualité de l'air.



(Image © ZeroAvia)