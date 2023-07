Des Beechcraft King Air pour faire tomber la pluie en Arabie saoudite

Textron Aviation vient de remporter un contrat de la part de la société américaine d'AvMet International pour lui fournir cinq avions turbopropulsés de la famille King Air de Beechcraft (un King Air 360CHW et quatre King Air 260).



Ces appareils viendront soutenir un programme mené par le Centre national de météorologie du Royaume d'Arabie saoudite (NCM) pour l'ensemencement des nuages.



Ce programme avait été lancé l'année dernière et vise à augmenter les précipitations pour faire face à la désertification et atténuer les sécheresses. Il entre dans le programme Saudi Vision 2030.



AvMet et ses partenaires Weather Modification International (WMI) et Fargo Jet Center (FJC) vont ainsi équiper les King Air 260 d'une sonde CWIP (Cloud Water Inertial Probe), d'un enregistreur de données avec suivi des avions et d'un équipement d'ensemencement de nuages.



Le King Air 360CHW sera quant à lui aussi équipé d'un laboratoire de recherche et d'un ensemble d'instruments pour étudier la physique des nuages et des aérosols.



(Photo © Textron Aviation)