Delta TechOps réalise sa première visite en atelier pour un Trent 1000 TEN

Delta TechOps annonce avoir réalisé sa première visite d'entretien concernant un réacteur Trent 1000 TEN de Rolls-Royce (Boeing 787). L'opération de maintenance s'est déroulée fin décembre dans l'un des ateliers de son centre d'opérations d'Atlanta.



La filiale MRO de Delta Air Lines a largement misé sur la maintenance de moteurs ces dernières années pour assurer sa croissance, en signant des partenariats avec Rolls-Royce et Pratt & Whitney dans le domaine de l'entretien des réacteurs de nouvelle génération (GTF, Trent 1000, 7000 et XWB). Delta TechOps est aujourd'hui un centre de maintenance agréé pour les moteurs Trent 1000, Trent 7000, Trent XWB et BR715 du motoriste britannique.



Delta TechOps a déjà entretenu et réparé des moteurs Trent 1000 Pack C durant plusieurs années. Ces équipes se sont formées en 2020 pour intervenir sur la partie haute pression du Trent 7000 (A330neo), très similaire à celle du Trent 1000 TEN.



Pour rappel, la compagnie Delta n'est pas opératrice de la famille 787 de Boeing.