Delta TechOps intègre le réseau MRO de CFM International pour les LEAP-1B

(Farnborough 2022) CFM International a annoncé la signature d'un accord de services franchisés (CBSA, Branded Service Agreement) avec Delta TechOps. La société de maintenance américaine devient ainsi membre du réseau de MRO de CFMI pour les moteurs LEAP-1B.



Grâce à cet accord, Delta TechOps bénéficiera d'un soutien commercial et technique pour proposer des solutions de maintenance sur ce modèle de moteurs. C'est le premier prestataire en Amérique du Nord à signer ce type d'accord.



« La demande de visites en atelier pour le LEAP va croître rapidement au cours des cinq à dix prochaines années en raison du volume de moteurs en service. Cet accord est une nouvelle étape essentielle dans l'extension du support de notre réseau ouvert de MRO », a commenté Tom Levin, VP Aftermarket Strategic Solutions de GE Aviation.



Cet accord fait suite à une commande de Delta Air Lines pour une centaine de Boeing 737-10, dont le LEAP-1B est la motorisation exclusive. Cela signifie que deux cents moteurs minimum devront être livrés (auxquels s'ajoutent les spare et les moteurs pour les trente appareils en option), si l'appareil peut être certifié dans sa configuration actuelle.



(Tom Levin, de GE, et Mahendra Nair, de Delta Air Lines © L Sage / CAPA pictures)