Delta serait intéressée par le Boeing 737 MAX 10

Selon les informations de l'agence Reuters, Delta serait en négociations avec Boeing pour acquérir jusqu'à une centaine de 737 MAX, dont des 737-10.



L'agence souligne qu'un accord pourrait être signé dès le mois d'avril.



Delta Air Line est la seule des majors américaines à n'avoir pas encore passé commande pour le MAX. Elle avait toutefois déjà évoqué la possibilité d'en introduire dans la flotte.



Elle exploite actuellement une flotte de monocouloirs de plus de 240 Airbus de la famille A320, 54 A220, plus de 230 737 (-800 et -900ER) et près de 130 757.



Le 737 MAX 10 est actuellement en cours de certification. Le risque pèse toutefois que le calendrier glisse et que l'appareil ne puisse pas être certifié cette année.



(Photo © Boeing)