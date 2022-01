Delta Air Lines rentable en 2021

Malgré une année très difficile, Delta Air Lines est parvenue à dégager un bénéfice (selon les normes GAAP) en 2021. Elle a en effet enregistré un chiffre d'affaires de 29,9 milliards de dollars sur l'année (en baisse de 36% par rapport à 2019) et un bénéfice net de 280 millions de dollars (-94%).



La compagnie a été fortement soutenue par le gouvernement américain au début de la crise mais a aussi enregistré un bon second semestre (rentable) et un très bon quatrième trimestre, retrouvant un niveau de chiffre d'affaires équivalant à 80% de celui de décembre 2019.



Sur l'année, sa capacité n'a plus été inférieure que de 29% à celle de 2019 et son trafic de 43%.



Le début de l'année 2022 va toutefois être perturbé par le variant omicron, dont Delta Air Lines pense qu'il ralentira la demande pendant deux mois. Elle a stabilisé son offre et s'attend à des mois de janvier et février de nouveau en perte, pour renouer avec les bénéfices en mars. Par la suite, elle estime que les autres trimestres de l'année devraient être rentables.



(Photo © Delta Air Lines)