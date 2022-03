Delta Air Lines reçoit son premier Airbus A321neo

Delta Air Lines a célébré la livraison de son tout premier Airbus A321neo. L'appareil, motorisé par le GTF de Pratt & Whitney, entrera en service en mai prochain.



La compagnie américaine indique qu'elle attend 26 exemplaires de l'A321 remotorisé cette année. Elle en a commandés 155 au total, qui seront produits à Mobile et Hambourg et livrés d'ici 2027.



Les A321neo de Delta seront aménagé avec une configuration de 194 places, réparties entre vingt fauteuils de classe domestic First, 42 de Comfort+ et 132 en classe économique. L'introduction de ces appareils voit l'arrivée d'une nouvelle First, conçue avec Recaro et FactoryDesign, avec une coque fixe pour plus d'intimité et qui offre notamment trois fois plus de volume de rangement et une tablette plus spacieuse.



Le premier A321 de Delta devait initialement être livré au quatrième trimestre 2020, avec l'intégralité de la commande honorée jusqu'en 2023.



(Photo © Delta Air Lines)