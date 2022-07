Delta Air Lines confirme 12 Airbus A220-300

(Farnborough 2022) Delta Air Lines a converti en commandes fermes les droits d'achat qu'elle détenait sur douze Airbus A220-300.



Elle porte ainsi sa commande ferme à 107 appareils, 45 A220-100 et 62 A220-300. Depuis la première livraison en octobre 2018, les A220-100 ont tous été réceptionnés, ainsi que onze A220-300.



Delta Air Lines rappelle que ses appareils abritent douze fauteuils de classe affaires (First class), 30 en Comfort+ et 88 en classe économique standard. Ils assurent des liaisons intérieures.



(Photo © Airbus)