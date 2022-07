Delta Air Lines commande jusqu'à 130 Boeing 737-10

(Farnborough 2022) Delta Air Lines a signé un contrat avec Boeing portant sur l'acquisition de cent 737-10 et assorti d'options sur trente appareils supplémentaires. Les livraisons doivent débuter en 2025 et se dérouleront jusqu'en 2029 (jusqu'en 2031 pour les options).



Capables d'opérer depuis tous les hubs de Delta, les appareils sont destinés à renouveler la flotte moyen-courrier de la compagnie mais permettront également d'augmenter ses capacités puisqu'ils auront une capacité supérieure à celle des appareils qu'ils remplaceront. La compagnie prévoit d'installer 29% de sièges premium (First class et Comfort Plus).



En revanche, Delta Air Lines prévient que « si des modifications doivent être apportées au poste de pilotage, nous devrons repenser notre commande » car la communité avec le reste de la famille est essentielle pour elle.



Delta a par ailleurs confié à Boeing Global Services les travaux de reconfiguration de la cabine de 29 737-900ER. Le premier appareil est actuellement en chantier et devrait être remis en service cette année. Tous auront été modifiés d'ici 2025.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)