Delta Air Lines commande 30 Airbus A321neo de plus

Delta Air Lines continue de revoir ses besoins en nouveaux appareils à la hausse. Afin d'accélérer la modernisation et la simplification de sa flotte, la compagnie américaine a décidé d'augmenter de trente appareils sa commande ferme d'A321neo auprès d'Airbus.



Comme ceux commandés en avril dernier, les appareils proviennent de la conversion de droits d'achat sécurisés lors des précédents accords avec l'avionneur européen. Elle détient encore des droits d'achat sur 70 A321neo.



Delta attend désormais 155 exemplaires de l'appareil, dont le premier devrait être livré au début de l'année prochaine. Les livraisons doivent s'étaler jusqu'en 2027 et la majorité des A321neo devraient être assemblés à Mobile (Alabama).



La compagnie prévoit d'aménager ses avions avec 194 places, réparties entre vingt fauteuils de classe affaires (First), 42 de Comfort+ et 132 de classe économique. Ils seront exploités sur le réseau intérieur de la compagnie.



(Photo © Airbus)