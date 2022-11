Delta Air Lines cherche à réduire sa traînée avec Aero Design Labs

Delta Air Lines a conclu un protocole d'accord avec Aero Design Labs qui va permettre aux deux sociétés de tester une nouvelle technologie de réduction de la traînée.



La solution développée par Aero Design Labs sera installée sur certains Boeing 737-800 de la compagnie américaine à partir du premier trimestre 2023, puis sur certains 737-900ER à partir du second semestre.



Les essais visent à faire certifier la technologie par la FAA, à la suite de quoi Delta pourra acquérir les kits ADRS d'Aero Design Labs pour équiper la plupart des appareils de ces deux sous-flottes (qui représentent plus de 200 avions).



« Notre partenariat avec Aero Design Labs est un excellent exemple de la manière dont Delta continue d'investir dans de nouvelles façons de modifier ses opérations pour avoir un impact immédiat sur son empreinte carbone aujourd'hui, tout en travaillant sur des solutions à plus long terme pour décarboniser l'industrie », commente Pam Fletcher, directrice du développement durable de Delta.



(Photo © Delta Air Lines)