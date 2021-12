De Havilland Canada veut développer une version électrique à hydrogène du Dash 8-400 avec ZeroAvia

De Havilland Canada a signé un protocole d'accord avec ZeroAvia qui prépare la voie au lancement d'un programme de développement d'une version électrique du Dash 8-400 fonctionnant à l'hydrogène. Les deux partenaires visent une entrée en service dans cinq ans.



Ils vont donc travailler ensemble à un service bulletin qui permettrait de proposer un moteur électrique hydrogène en linefit sur des appareils neufs mais aussi une solution de rétrofit sur des appareils en service.



Un démonstrateur en vol utilisant un Dash 8-400 doit être développé pour prouver l'intérêt opérationnel et commercial de la solution et définir les routes auxquelles elle serait adaptée.



L'accord prévoit que de Havilland Canada s'engage à acquérir une cinquantaine de moteurs ZA2000 (de plus de 2MW) de ZeroAvia lorsque l'accord sera finalisé. La société est actuellement plus avancée sur le Z600 (qui devrait réaliser son premier essai en vol dans les prochaines semaines sur un appareil de dix-neuf places) mais elle travaille également sur cette version plus puissante du groupe motopropulseur et prévoit de conduire des essais statiques de poussée pleine à la fin de 2022. Elle vise une certification du ZA2000 sur des appareils de 40 à 80 places (avec un rayon d'action de 700 nm) en 2026, voire sur des appareils de 90 places en 2027.



(Photo © de Havilland Canada)