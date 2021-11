De Havilland Canada reprend la production de Dash 8 avant de mettre en berne le programme

Le programme Dash 8 s'apprête à entrer en hibernation. De Havilland Canada a annoncé qu'il avait repris l'assemblage de ses derniers appareils en production grâce à la fin d'une grève de plusieurs mois de ses collaborateurs. Ce n'est toutefois qu'un dernier sursaut avant de la mettre en pause à cause de la baisse de la demande entraînée par la crise.



L'avionneur se prépare donc en même temps à fermer le site de production à Downsview, celui-ci ayant été revendu par Bombardier en 2018. Les équipements de production seront mis hors service et entreposés en attendant que la production puisse reprendre.



De Havilland Canada espère en effet toujours pouvoir réactiver le programme Dash 8 lorsque le redressement de l'industrie sera confirmé et entraînera une reprise de la demande pour des avions neufs.



« Notre objectif est de reprendre la production de nouveaux avions sur un nouveau site le plus tôt possible, en fonction de la demande du marché », indique l'avionneur dans un communiqué. Il précise que ses équipes restent en discussion avec ses clients et qu'il cherchera à stimuler cette demande par des investissements dans ses produits et services notamment.



