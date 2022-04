De Havilland Canada allonge encore la durée de vie des Dash 8-100 de Wideroe

Wideroe a souscrit au programme de services ESP PLUS (Extended Service Program PLUS) de De Havilland Canada pour prolonger la durée de vie en service de dix Dash 8-100. Elle détient des options pour le mettre en place sur dix autres appareils.



ESP PLUS permet d'augmenter à 160 000 cycles de vol la vie des Dash 8-100. Celle-ci est originellement fixée à 80 000 cycles mais un précédent ESP pouvait la porter à 120 000 cycles. « Ensemble, nos deux programmes ESP ajoutent 30 à 40 ans à la vie opérationnelle des Dash 8-100, soit le double de la durée de vie initiale de l'appareil », précise Robert Mobilio, vice-président de l'ingénierie de De Havilland Canada.



De Havilland Canada a réalisé des analyses structurelles et techniques à partir des données de fatigue et recueillies durant des essais sur les Dash 8-100 et dans le cadre du programme ESP initial. L'ESP PLUS fait l'objet d'un service bulletin et d'un supplément au programme de maintenance, qui préconisent notamment le remplacement de certains composants structurels et certains systèmes.



Wideroe, qui avait participé au développement de l'ESP dès 2009 et y avait souscrit, est la cliente de lancement du nouveau programme.



(Photo © De Havilland Canada)