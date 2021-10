De grosses annonces en perspectives chez Gulfstream concernant sa gamme d'avions d'affaires

Le constructeur d'avions d'affaires américain Gulfstream va peut-être frapper fort dans les prochaines heures avec l'annonce du lancement d'un, ou plusieurs nouveaux programmes.



À seulement une semaine de la convention NBAA-BACE organisée cette année à Las Vegas, l'avionneur de Savannah lance cette nuit un événement virtuel à suivre sur son site et sur ses réseaux sociaux.



Le site américain The Air Current annonce d'ailleurs depuis quelques jours le lancement imminent de deux nouveaux programmes d'avions d'affaires chez Gulfstream pour compléter sa gamme. Le premier viendrait ainsi s'intercaler entre le G280 et le G500, s'attaquant ainsi au segment des jets « Super Midsize », un peu tombé en désuétude ces 10 dernières années.



Le second, plus ambitieux, mais sans doute plus spéculatif, pourrait être un avion biréacteur à grande cabine.



L'annonce spéciale de Gulfstream sera diffusée en direct sur son site (www.gulfstream.com) à partir de 20h00 ET (minuit heure de Paris).



(Photo © Gulfstream)