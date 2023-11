David Gonzales nommé directeur général de Volotea

Volotea a nommé David Gonzales au poste de directeur général, qui vient d'être créé au sein de la compagnie. Il travaillera en étroite collaboration avec Carlos Muñoz, le PDG, coordonnant les activités commerciales, stratégiques, opérationnelles et de contrôle des coûts de la compagnie à l'échelle mondiale.



L'ancien professeur de mathématique occupait jusqu'à présent la fonction de directeur commercial (depuis 2017). Sur cette période, le chiffre d'affaires a plus que doublé, passant de 307 millions d'euros en 2017 à plus de 700 millions d'euros en 2023. Il a également créé et dirigé le secteur des revenus auxiliaires.



« David a été un pilier fondamental dans la construction de l'entreprise au cours de la dernière décennie. [...] Ses qualités nous aideront à exploiter tout le potentiel de Volotea en Europe, en particulier à un moment de consolidation de la demande et de croissance continue de notre entreprise, et au cours d'une année où nous prévoyons d'atteindre une rentabilité élevée », a commenté Carlos Muñoz, PDG et fondateur de Volotea.



En parallèle, Volotea a promu Eduard Diviu au poste de directeur de l'exploitation, en remplacement d'Isidre Porqueras, qui a choisi de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles.



(Photo © Volotea)