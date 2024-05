Dassault inaugure un nouveau centre de maintenance au Brésil

Dassault Falcon Jet a ouvert début mai un nouveau centre MRO (maintenance, réparation et révision) au nouvel aéroport exécutif Catarina de São Paulo, au Brésil. Cette nouvelle installation, baptisée Dassault Falcon Jet Sao Paulo-Catarina, remplace désormais celle qui était présente depuis 2009 à l'aéroport de Sorocaba, également située dans le même État.



Ce centre affiche une superficie de 3 600 mètres carrés et peut accueillir jusqu'à cinq Falcon simultanément, et notamment des appareils de grandes dimensions comme le futur Falcon 10X. Il est autorisé à effectuer des opérations de maintenance en ligne et la plupart des inspections majeures sur les modèles Falcon 50, 900 et 2000, ainsi que sur les Falcon 7X et 8X. Il est certifié par l'Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) du Brésil, la FAA, l'EASA, ainsi que par les autorités d'Argentine, des Bermudes et d'Uruguay.



Dassault Falcon Jet Sao Paulo-Catarina peut par ailleurs effectuer la maintenance en ligne des moteurs des modèles CFE-738, Honeywell TFE731 et Pratt & Whitney Canada PW307A, PW307D et PW308C.



(Photo © Dassault Falcon Jet)