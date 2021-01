Dassault Aviation voit ses commandes s'effondrer

Dassault Aviation a publié ses résultats de commandes et livraisons pour 2020. L'avionneur a livré 34 Falcon, un résultat meilleur que prévu puisqu'il tablait sur une trentaine d'appareils mais moins que les quarante de 2019.



La famille d'avions d'affaires a par ailleurs engrangé des commandes pour quinze appareils (contre 40 en 2019), l'activité ayant été affectée par l'impact de la crise covid et les incertitudes économiques.



Du côté des Rafale, treize appareils ont été livrés cette année au Qatar et à l'Inde, alors qu'aucune commande n'a été enregistrée.



Dassault Aviation a par ailleurs remporté des contrats de développement et de support, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des Atlantique-2.



(Photo © Dassault Aviation)