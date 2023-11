Dassault Aviation va établir un nouveau centre MRO au Brésil

Dassault Aviation annonce qu'il va implanter un nouveau centre MRO (maintenance, réparation et révision) au nouvel aéroport exécutif Catarina de São Paulo, au Brésil. Détenue en propre, cette nouvelle installation viendra remplacer celle présente à l'aéroport de Sorocaba, également située dans le même État, à partir du début de l'année prochaine.



Le nouveau centre Dassault Falcon Jet Catarina sera certifié par l'Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) du Brésil, la FAA, l'EASA, ainsi que par les autorités d'Argentine, des Bermudes et d'Uruguay. Il sera autorisé à effectuer des opérations de maintenance en ligne et la plupart des inspections majeures sur les modèles Falcon 50, 900 et 2000, ainsi que sur les Falcon 7X et 8X. Le centre pourra acceuillir jusqu'à cinq jets d'affaires Falcon simultanément et sera compatible avec le futur Falcon 10X.



Dassault annonce aussi que la nouvelle installation pourra intervenir sur la maintenance légère de moteurs (CFE-738 , TFE731 de Honeywell, ainsi que sur les PW307A, PW307D et PW308C de Pratt & Whitney Canada). Il pourra également effectuer des opérations de contrôle non destructif (CND). Enfin un atelier sera également dédié aux batteries (réparations, remplacement, chargement).



Dassault Falcon Jet Catarina proposera aussi des services d'évaluation avant achat (EPI) et soutiendra les activités « Go Team » de Dassault pour répondre en situation d'AOG.



Le nouvel aéroport exécutif Catarina a été mis en service fin 2019 pour des opérations domestiques. La plateforme a étendu ses capacités aux vols internationaux en juin 2021. Elle dispose d'une piste de 2 470 mètres équipée pour les approches aux instruments.



(Photo © Dassault Aviation)