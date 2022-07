Dassault Aviation : un puissant redécollage des ventes de jets d'affaires Falcon depuis le début de l'année

Dassault Aviation annonce avoir enregistré des commandes pour 41 nouveaux jets d'affaires de sa gamme Falcon au premier semestre, en très nette amélioration par rapport à la même période l'année dernière (25). À titre de comparaison, l'avionneur de Saint-Cloud avait vendu un total de 51 Falcon sur l'ensemble de l'année 2021, et seulement 15 au plus fort de la crise liée à la pandémie en 2020.



Avec ce net rebond des ventes d'avions d'affaires, le carnet de commandes Falcon se reconstitue pour atteindre 82 appareils, contre 55 à la même période un an plus tôt (même nombre au 31 décembre 2021).



Dassault maintient par ailleurs son objectif de livraisons à 35 Falcon pour cette année (30 livrés en 2021).



L'avionneur précise que quatre des avions commandés sont des Falcon 2000LXS destinés à l'armée de l'air sud-coréenne (RoCAF). Ces avions seront ensuite transformés par la division Maintenance & Engineering de la compagnie Korean Air pour pouvoir être utilisés pour des missions d'intelligence, de surveillance et de reconnaissance (ISR), aux côtés des quatre 737 AEW&C et des deux Falcon RC-2000 ELINT de la RoCAF.



Dassault Aviation note toutefois que l'activité liée à l'aviation d'affaires a été impactée au premier semestre par les sanctions occidentales contre la Russie, avec des annulations d'appareils et l'arrêt de ses activités sur le sol russe. TAG Maintenance Service (TMS) a également vu son activité réduite par les sanctions visant les opérateurs russes désormais bannis en Europe.



(Le Falcon 6X, nouveau biréacteur à très large cabine, a franchi toutes les étapes techniques en vue de son entrée en service au milieu de l'année prochaine. Photo © Dassault Aviation)