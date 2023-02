Dassault Aviation très présent au prochain salon Aero India

Dassault Aviation sera logiquement en force au salon Aero India qui se tiendra du 13 au 17 février à Bangalore, en présentant son savoir-faire dual, militaire et civil.



« La participation de Dassault Aviation au salon Aero India est un nouveau témoignage du partenariat qui nous unit à l'Inde depuis 70 ans. Fournir les meilleurs matériels aux Forces et aux entreprises indiennes a toujours été notre ambition et notre fierté. Demain comme aujourd'hui, nous ferons tout notre possible pour développer notre empreinte industrielle dans ce grand pays et pour satisfaire ses besoins en avions militaires et en avions d'affaires », a déclaré Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.



Pour rappel, l'armée de l'air indienne est le plus ancien client export de Dassault. L'Inde a modernisé sa flotte de Mirage 2000 I/TI et l'avionneur français a livré le dernier des 36 avions de combat Rafale de l'Indian Air Force mi-décembre, des appareils basés à Ambala (Haryana) et à Hashimara (Bengale occidental). Ces appareils avaient été commandés en 2016 dans le cadre de l'abandon du contrat MMRCA, plus ambitieux en nombre d'appareils.



Dassault Aviation n'a cependant pas dit son dernier mot et explique qu'il reste candidat au renouvellement de la flotte de chasseurs embarqués de l'Indian Navy, dans le cadre de l'appel d'offres lancé par le gouvernement indien.



Le Rafale Marine pourrait ainsi l'emporter face au F/A-18E/F Super Hornet de Boeing, alors que la marine indienne a évalué les performances des deux appareils l'année dernière avec des décollages effectués à l'aide d'une rampe implantée à la base aéronavale de Hansa (INS Hansa), à proximité immédiate de l'aéroport international de Goa. L'objectif de l'Indian Navy est de remplacer des MiG-29K et de pouvoir disposer d'un appareil capable d'opérer à partir du nouveau porte-avions INS Vikrant.



Selon les informations de La Tribune, le contrat pourrait même être officiellement signé en mars lors de la visite du président de la République Emmanuel Macron à New Delhi.



(Photo © Indian Air Force)