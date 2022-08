Dassault Aviation se tourne vers IAI pour les surfaces mobiles de la voilure du Falcon 10X

Israel Aerospace Industries (IAI) a été sélectionné par Dassault Aviation pour concevoir et produire les surfaces de contrôle de la voilure du Falcon 10X, son nouveau jet d'affaires à long rayon d'action.



Il s'agit notamment des larges dispositifs hypersustentateurs qui permettront des approches à basse vitesse.



Ces éléments en composites sont actuellement en phase de de conception et une ligne d'assemblage dédiée sera mise en place par l'industriel israélien dans son usine d'aérostructures composites.



IAI précise qu'il soutiendra l'objectif d'entrée en service du Falcon 10X pour 2025, parallèlement à la montée en puissance de la production nécessaire afin de « répondre à la forte demande pour le nouvel avion ».



IAI produit déjà, vis sa filiale LAHAV Aero-Structures des éléments métalliques et composites, parfois de grandes dimensions, pour de nombreux programmes d'avions civils et militaires, du G280 au 777X en passant par le F-35 (en particulier sa voilure).



(Image © Dassault Aviation)