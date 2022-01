Dassault Aviation : les 6 premiers Rafale grecs sont arrivés à Tanagra, la signature des 6 nouveaux exemplaires est imminente

Les 6 premiers Rafale de l'armée de l'air grecque sont arrivés sur la base aérienne de Tanagra, près de Thèbes le 19 janvier. Les avions ont été convoyés vers la Grèce à partir du site de Dassault Aviation à Istres, pilotés par des équipages de la Hellenic Air Force (HAF). Ils ont été accueillis à Tanagra à l'occasion d'une cérémonie où étaient notamment présents le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, le ministre de la Défense Nikolaos Panagiotopoulos et le PDG de Dassault Aviation Éric Trappier.



La Grèce avait décidé d'équiper son armée de l'air de 18 Rafale (6 appareils neufs et 12 exemplaires prélevés dans la flotte de l'Armée de l'Air et de l'Espace) suite à la dégradation de ses relations avec Ankara. Ce premier contrat, valorisé à 2,5 milliards d'euros, avait été finalisé il y a tout juste un an. Par ailleurs le Premier ministre grec avait annoncé en septembre dernier vouloir acquérir 6 Rafale supplémentaires pour la HAF. Les 6 premiers Rafale de l'armée de l'air grecque sont des appareils issus de la flotte française et livrés au standard F3-R.



« La maîtrise avec laquelle l'Armée de l'Air grecque a procédé à ce premier convoyage témoigne avec brio de l'excellence de notre coopération et de la solidité de notre relation historique avec la Grèce depuis plus de 45 ans. Grâce à notre mobilisation, nous avons su répondre en un temps record aux attentes des autorités grecques qui disposent aujourd'hui, sur le territoire national, du Rafale afin de conforter la protection et la souveraineté du pays. Elle atteste également de l'exceptionnelle qualité de notre avion, confirmée par ses succès à l'export. Enfin, elle traduit notre engagement total pour satisfaire aux besoins de la HAF et participer aux ambitions stratégiques de la Grèce », a déclaré Éric Trappier à l'issue de la cérémonie.



Dassault Aviation a également précisé que la livraison des prochains Rafale de la HAF commencera fin 2022 avec l'objectif d'avoir l'intégralité de la flotte déployée sur la base de Tanagra à l'été 2023. La signature des 6 exemplaires supplémentaires pourrait quant à elle intervenir rapidement, avec un premier appareil déjà attendu pour le 1er juillet 2024.



(Photo © Dassault Aviation)