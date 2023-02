Daniel Cuchet devient directeur technique d'ATR

Daniel Cuchet a été nommé directeur technique d'ATR et a pris ses fonctions le 1er février, après avoir été nommé Head of Design Organisation ATR à compter du 1er janvier.



Il était auparavant, et depuis 2019, ingénieur en chef chez l'avionneur.



Daniel Cuchet a débuté sa carrière en 1991 comme directeur technique dans une start-up aérospatiale spécialisée dans les drones militaires. Il rejoint le groupe Airbus en 2003 en tant qu'ingénieur en chef et chef de la conception au sein de la division Défense et Espace en Allemagne.



Il a plus tard rejoint la division commerciale d'Airbus en tant que responsable des dérivés militaires.



