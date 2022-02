Daher souhaite acquérir une usine du groupe Triumph en Floride

Daher compte renforcer sa présence aux Etats-Unis et ses capacités de production. Le groupe français annonce être en négociation finale avec le groupe Triumph au sujet de l'acquisition d'une unité de production et d'assemblage d'aérostructures métalliques. Celle-ci est implantée à Stuart, en Floride, lieu stratégique situé au coeur d'un écosystème aéronautique développé et facilement relié aux grands fournisseurs mondiaux.



Elle compte environ 400 collaborateurs spécialisés dans la conception, la production et l'assemblage de pièces métalliques de grandes dimensions (caissons centraux de voilure, éléments de voilure et d'empennage, fuselage, gouvernes).



Daher poursuit plusieurs objectifs avec cette acquisition. Tout d'abord, il souhaite se renforcer en Amérique du Nord, où il compte déjà deux sites, à Sandpoint (Idaho) et Nogales (Mexique), se rapprochant ainsi de ses clients de la région. Elle lui permettra également d'étoffer ses capacités dans l'assemblage métallique et la production de grands ensembles et sous-ensembles structuraux.



Enfin, elle pourrait lui permettre d'atteindre une taille critique dans le domaine, très fragmenté, des aérostructures, faisant de lui un « équipementier incontournable sur les prochains programmes aéronautiques ».



(Photo © Daher)