Daher pose la 1ère pierre de son centre d'innovation dans les aérostructures

Daher a célébré le lancement de la construction de son futur centre d'innovation dans les aérostructures et les matériaux composites. D'une surface de 1 600 m², Shap'In sera opérationnel à partir d'octobre 2022.



Ce centre d'innovation sera situé sur le site de Daher à Saint-Aignan de Grandlieu (dans le pôle d'innovation Jules Verne près de Nantes), à côté de son usine de production spécialisée dans les composants thermoplastiques pour l'aéronautique.

L'avionneur estime que la réunion de toute son expertise en matière d'aérostructures et de composites sur un seul site et avec son usine de production lui permettra de réunir les compétences, donc d'accélérer l'innovation dans ces domaines, ainsi que dans les méthodes et procédés utilisés pour fabriquer et rendre matures les produits.



Le site devrait employer 160 personnes, dont la moitié travaillera sur des projets de recherche et développement.



Daher avait annoncé en septembre la création de trois centres d'innovation centrés sur ses principaux métiers : la logistique, les aérostructures et la production d'avions. Ce projet est soutenu à hauteur de 800 000 euros par le fonds gouvernemental pour la modernisation de l'industrie aérospatiale.



(Image © Daher)