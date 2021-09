Daher ouvre trois centres d'innovation

Daher a annoncé la création de trois centres d'innovation, chacun centré sur l'un de ses principaux métiers : logisticien, équipementier aéronautique et avionneur. Conçus sous la forme de partenariats public-privé (donc avec le soutien des pouvoirs publics, notamment dans le cadre du programme France Relance), ils seront opérationnels en 2022.



Le centre dédié à la logistique, Login, se situe à Cornebarrieu, près de Toulouse, au sein du nouveau site logistique Corlog. Cet accélérateur de projets de recherche et de formation doit transformer la filière logistique industrielle et aspire à rassembler tous les acteurs du secteur, quelle que soit leur taille. L'appel à projets est déjà en cours et l'inauguration est prévue au premier semestre 2022.



Un Techcenter Aérostructures sera établi à Nantes, sur le site de Saint-Aignan-de-Grandlieu, sera chargé de travailler à l'accélération de l'innovation et la montée en maturité technologique des structures aéronautiques en matériaux composites. Il doit être opérationnel fin 2022.



Enfin, Tarbes restera le pôle avionneur, accueillant le Techcenter Avions, avec des laboratoires matériau, des ateliers de prototypage rapide, un banc d'essais mécaniques, des bancs d'intégration des systèmes, la préparation des essais en vol...



(Image © Daher)