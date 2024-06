Daher et Aerocampus s'associent pour renforcer les compétences dans la région de Bordeaux

Daher et Aerocampus ont signé un partenariat stratégique qui prévoit un partage d'expertise et de ressources pour renforcer les compétences aéronautiques dans la région de Bordeaux. Il comporte un important volet formation, notamment des formations continues sur les métiers d'ajusteurs, de mécaniciens systèmes, de contrôleurs qualité, d'électriciens câbleurs, d'intégrateurs cabine ou encore de l'ingénierie (méthodes et support technique), ainsi qu'une mutualisation de leurs moyens techniques et humains, la création de supports pédagogiques et de conseil en ingénierie, la mise à disposition de matériel sur les sites concernés et la mise en place des infrastructures. Il prévoit également le partage de plateaux techniques à Toulouse et en Loire Atlantique (Nantes et Saint-Nazaire).