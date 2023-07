Daher clôture l'acquisition d'AAA

Daher annonce avoir finalisé l'acquisition d'AAA (Assistance Aéronautique et Aérospatiale). Annoncée en février dernier, cette transaction va permettre au groupe de se renforcer dans le secteur des services et d'en faire la quatrième activité du groupe, comme il l'avait exposé dans son plan Take off 2027.



AAA compte 2 000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. La société de services industriels pour l'aéronautique a des activités complémentaires à celles de Daher, notamment le montage et l'installation de structures, de systèmes et de moteurs, les travaux de pistes, la maintenance ou l'industrialisation et la qualité.



Daher a choisi de confier la direction des activités de services industriels à Cédric Eloy, actuellement directeur technique adjoint du groupe. Il sera secondé par Sylvain Ruellé, actuellement directeur de l'unité opérationnelle Transports et Projets, en tant que directeur général adjoint.



« Nous avons de grandes ambitions pour cette activité, notamment un fort développement du chiffre d'affaires à l'international. Je suis convaincu que l'offre de services industriels est un des leviers pour permettre à nos clients de sécuriser leur production dans ce contexte de ressources limitées et de recomposition de la supply chain aéronautique mondiale », commente Cédric Eloy.



(Photo © Daher)