Daher annonce des livraisons d'avions stables en 2023, le backlog atteint un nouveau record

La Division Avions de Daher annonce avoir livré un total de 74 avions monoturbopropulseurs TBM et Kodiak l'année dernière. Ces livraisons ont consisté en 56 avions de la famille TBM (TBM 960 et TBM 910) ainsi que 18 avions utilitaires Kodiak 100/Kodiak 900. C'est pratiquement le même nombre d'appareils que l'année précédente (56 TBM et 17 Kodiak 100).



La majorité des TBM livrés en 2023 concernaient la version haut de gamme, le TBM 960, principalement sur le marché nord-américain (43 livraisons aux États-Unis et 2 au Canada). Trois TBM ont été livrés à des clients basés en Amérique latine : un au Brésil un au Mexique et un en Bolivie. La demande est restée soutenue en Europe, avec sept livraisons (3 en Allemagne, 2 en France et 2 au Royaume-Uni). Daher a également enregistré une livraison chez un nouveau client en Asie centrale.



« Ces chiffres similaires à 2022 reflètent la stabilisation du marché avec une forte demande pour les avions TBM et Kodiak. Il nous reste à relever malgré les défis persistants dans notre industrie, notamment les problèmes d'emploi et de chaîne d'approvisionnement » a annoncé dans un communiqué Nicolas Chabbert, le directeur de la Division Avions de Daher.



Du côté des commandes, l'avionneur de Tarbes a vendu une centaine d'appareils à livrer courant 2024 ou début 2025. Le backlog atteint donc encore un nouveau record.



Pour rappel, Daher avait livré son 100e TBM 960 au mois de décembre et disposait alors de plus d'une centaine d'exemplaires de la version la plus évoluée de sa famille d'avions monoturbopropulseurs pressurisés rapides en commande.



(Photo © Daher)