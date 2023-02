Daher affiche une année record pour ses ventes d'avions

Daher a enregistré un nombre record de commandes pour ses avions en 2022, avec 100 appareils à livrer en 2023 et 2024.



Selon Nicolas Chabbert, vice-président de la direction Avions de Daher, « les ventes ont été dynamisées par l'introduction des Kodiak 900 et TBM 960 », créant ainsi un « backlog d'avions à produire sans précédent ».



« La performance commerciale de l'année dernière a bénéficié des efforts dévoués de nos équipes de production, de livraison et de vente des deux côtés de l'Atlantique, ainsi que de notre ferme engagement à faire face aux défis continus sur la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aéronautique et aux pénuries d'emploi », a également déclaré Nicolas Chabbert.



Du côté des livraisons, Daher a remis un total de 56 avions de la famille TBM (dont 40 en Amérique du Nord et 11 en Europe) ainsi que 17 Kodiak 100 (dont un en Europe).



(Photo © Daher)