Daher a livré le 1 100e avion de la famille TBM

Les cadences s'accélèrent chez l'avionneur de Tarbes. Daher a livré son 1 100e TBM il y a quelques jours, un TBM 960 remis à l'Américain Bruce McCollum, un pilote privé qui possédait auparavant un TBM 850 et un TBM 900.



Cette livraison intervient seulement deux ans après la livraison du 1000e exemplaire. À noter que son propriétaire était présent à bord du vol de convoyage transatlantique entre Tarbes et le site de Daher à Pompano Beach (Floride) ou l'avion lui a été remis officiellement.



Daher produit actuellement deux versions dérivées du TBM 700 introduit il y a 32 ans : les TBM 960 et TBM 910. Le TBM 960 est la version la plus évoluée de son avion monoturbopropulseur pressurisé rapide.



Dévoilé à l'occasion du salon Sun 'n Fun à Lakeland (Floride) en avril, cet appareil dispose de plusieurs améliorations qui lui permettent de réduire son empreinte environnementale tout en conservant ses performances, à l'instar du moteur PT6-66XT de Pratt & Whitney Canada avec une hélice à cinq pales Raptor d'Hartzell, contrôlé électroniquement par le système EPECS (Engine and Propeller Electronic Control System).



(Photo © Daher)