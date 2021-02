Daher a livré 53 avions TBM et Kodiak en 2020

Daher annonce avoir livré un total de 53 avions mono-turbopropulseurs TBM et Kodiak durant l'année 2020. L'avionneur et équipementier français indique aussi avoir pris plus de 50 commandes pour des avions à livrer en 2021.



Ces livraisons ont majoritairement été constituées par les TBM 940 et TBM 910 (42 appareils) et principalement destinées à des pilotes-propriétaires. L'Amérique du Nord a représenté le gros du marché (34 avions), suivie de l'Europe (avec deux en Allemagne, deux au Royaume-Uni et deux en France), tandis qu'un avion a été livré au Brésil et le premier TBM basé aux Émirats arabes unis à Dubaï.



Concernant les onze Kodiak 100 Series II, neuf ont été livrés en Amérique et deux en Europe (Allemagne). Les clients ont été principalement des opérateurs de flottes, comme le transporteur charter Green Airways Costa Rica; Meta Special Aerospace, un opérateur de missions ISR (Intelligence, Surveillance et Reconnaissance) basé en Oklahoma; Bridger Aerospace, compagnie spécialisée dans la lutte contre les incendies et la surveillance aérienne, établie dans l'état du Montana.



Enfin, une vingtaine de transactions portant sur des Kodiak 100 de seconde main ont été réalisées l'année dernière. Il s'agissait d'avions restés dans l'inventaire du réseau commercial de l'avionneur américain après son rachat par Daher.



(Photo © Daher)