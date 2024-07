Daher à bord du nouveau centre logistique 4.0 d'Airbus Helicopters à Albacete

Airbus Helicopters a inauguré son nouveau centre logistique d'Albacete (Espagne), un entrepôt de 50 000 m2 aménagé et opéré par Daher, partenaire logistique historique d'Airbus.



Le site emploiera plus de 300 personnes, dont 85% sont des opérateurs recrutés et formés par Daher en partenariat avec la Confédération des Employeurs d'Albacete (FEDA).



La nouvelle plateforme constitue une étape majeure dans la transformation logistique de l'hélicoptériste européen, qui prévoit la consolidation des activités logistiques industrielles aujourd'hui réparties entre la France, l'Allemagne et l'Espagne, vers un point unique à Albacete.



Daher précise que ce nouveau centre logistique est équipé d'un système de stockage fortement automatisé et robotisé, le premier de ce type dans l'industrie aéronautique, s'appuyant sur la technologie de pointe de la société française Exotec.



(Photo © Daher)