DAE met la main sur le portefeuille de Sky Fund I

Dubai Aerospace Enterprise (DAE) annonce la signature d'un accord définitif pour acquérir 100% de Sky Fund I et de ses filiales.



Le gestionnaire d'actifs aéronautiques irlandais possède 36 avions en location auprès de 14 compagnies aériennes dans 11 pays. 90% de son portefeuille est composé d'appareils de nouvelles générations. DAE s'adjuge ainsi six nouvelles compagnies clientes issues du portefeuille de Sky Fund I.



La transaction, dont les termes n'ont pas été dévoilés, sera financée par les ressources internes de DAE et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2022, sous réserve de la réception des approbations réglementaires requises.



DAE a été conseillé, dans la transaction, par Freshfields Bruckhaus Deringer LLP et KPMG.