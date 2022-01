Czech Airlines Technics va réaliser des opérations de maintenance pour Eurowings et Bees Airline

Czech Airlines Technics (CSAT) annonce qu'elle a remporté de nouveaux contrats avec deux compagnies aériennes : Eurowings et Bees Airline.



La société de maintenance va ainsi pouvoir prendre en charge la maintenance en ligne des Airbus A320 (ceo et bientôt neo également) d'Eurowings basés à l'aéroport de Prague (trois appareils) ou de passage, si besoin.



Elle réalisera notamment des inspections quotidiennes et hebdomadaires, des réparations ponctuelles dans le hangar ou du remorquage d'avions.



Bees Airlines a quant à elle choisi de recourir aux services de maintenance en ligne à la demande de CSAT. La compagnie ukrainienne, lancée en mars dernier, exploite quatre Boeing 737-800 et dessert Prague depuis octobre.



CSAT a par ailleurs signé fin décembre un contrat de maintenance en base avec Austrian Airlines pour un total de 13 révisions générales concernant sa flotte de monocouloirs de la famille A320 d'Airbus d'ici 2023. Il s'agit du renouvellement d'un contrat existant pour une durée de deux ans supplémentaires.